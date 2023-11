© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nel Regno Unito è drasticamente calata nel mese di ottobre al 4,6 per cento, in calo rispetto al 6,7 per cento del mese precedente. Si tratta del tasso più basso degli ultimi due anni, in gran parte a causa del calo dei prezzi dell'energia. (Rel)