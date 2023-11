© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2023 gli ordini acquisiti "si attestano ad euro 4,0 miliardi, in aumento del 23,0 per cento rispetto ai primi nove mesi 2022 (euro 3,3 miliardi), grazie ad un forte contributo del settore Offshore Wind, con un book to bill superiore a 1 nel terzo trimestre”. Lo rende noto Fincantieri. Sono 86 navi in portafoglio in consegna fino al 2030 con un backlog solido pari a euro 22,2 miliardi.(Rin)