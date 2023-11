Asia Orientale: Blinken incontra omologhi di Giappone e Corea del Sud a margine dell’Apec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato gli omologhi di Giappone e Corea del Sud, Yoko Kamikawa e Park Jin, a margine del summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico in corso a San Francisco, in California. I tre funzionari hanno concordato di potenziare la cooperazione nel contrastare la minaccia missilistica della Corea del Nord e garantire la sicurezza economica e delle catene di fornitura. Blinken ha discusso con gli omologhi anche diverse questioni legate alla Cina, condividendo l'opinione che tentativi unilaterali di cambiare lo status quo con la forza sono inaccettabili, secondo i resoconti dell’incontro forniti dal dipartimento di Stato Usa e dal ministero degli Esteri giapponese. I ministri hanno fatto il punto sui preparativi per il lancio di un sistema trilaterale di condivisione informazioni in merito ai programmi balistico e nucleare della Corea del Nord, e hanno discusso gli sviluppi riguardanti l'approvvigionamento di armi nordcoreane alla Russia. "La coordinazione trilaterale strategica è sempre più necessaria. Lavoreremo insieme per mantenere e rafforzare l'ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto", ha dichiarato Kamikawa durante l’incontro. Blinken ha ribadito l'"impegno inflessibile" degli Stati Uniti a difesa del Giappone e della Corea del Sud.(Was)