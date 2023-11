Corea del Nord: Pyongyang annuncia collaudo nuovi motori per razzi a propellente solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha annunciato oggi di aver collaudato con successo nuovi motori a propellente solido progettati per missili balistici a medio raggio, nel contesto degli sforzi tesi a sviluppare armi capaci di veicolare testate nucleari contro gli avversari del Paese nella regione. L'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, “Korean Central News Agency” (“Kcna”), ha riferito che gli scienziati militari del Paese hanno testato i motori per il primo e il secondo stadio di missili balistici a partire dallo scorso fine settimana. Il rapporto non ha specificato quando ci si aspetta che il nuovo sistema missilistico sia completato. I missili balistici a medio raggio sinora sviluppati della Corea del Nord, tra cui l'Hwasong-12, in grado di raggiungere il territorio statunitense di Guam, nell’Oceano Pacifico, sono alimentati da motori a propellente liquido, che richiedono lunghi preparativi prima del lancio. I missili con propellenti solidi possono essere lanciati più rapidamente e sono più facili da spostare e nascondere, complicando così l’individuazione dei lanci da parte dei Paesi avversari. I recenti test sono stati un "processo essenziale per potenziare ulteriormente le capacità offensive strategiche delle forze armate della Corea del Nord, alla luce dell'ambiente di sicurezza grave e instabile affrontato dal Paese e della futura situazione militare nella regione”, ha affermato “Kcna”. (segue) (Git)