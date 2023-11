Usa: manifestazione pro-Israele a Washington, presenti decine di migliaia di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione organizzata a Washington per esprimere solidarietà a Israele nella sua lotta contro l’organizzazione islamista Hamas, e per condannare l'antisemitismo. La "Marcia per Israele" di ieri si è svolta sul National Mall tra rigide misure di sicurezza, e con la partecipazione dei vertici del Congresso federale, inclusi il leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer – il funzionario eletto ebreo di più alto rango negli Usa - e il presidente della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson.(Was)