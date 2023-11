Medio Oriente: “Nyt”, proiettili che hanno colpito l'ospedale di al Shifa erano israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I proiettili lanciati nelle primissime ore di venerdì 10 novembre contro il complesso dell’ospedale al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, sono stati lanciati quasi certamente dalle Forze di difesa israeliane. E’ quanto indicano i video e le altre informazioni esaminate dal quotidiano statunitense “New York Times”, che ha pubblicato un video del primo attacco ripreso a distanza ravvicinata da Ahmed Hijazi, personalità palestinese dei social media che sta documentando il conflitto. Nel cruento video si scorge l’arrivo di uno dei proiettili – probabilmente un proiettile d'artiglieria in alluminio, privo di testata ad alto potenziale – che colpisce il cortile del complesso medico, e un civile palestinese in agonia, con una gamba mozzata, apparentemente colpito da un frammento del proiettile. Quello ripreso nel video è stato il primo di almeno quattro attacchi d’artiglieria sferrati contro il complesso ospedaliero, che hanno causato un bilancio di almeno sette morti e sette feriti. Israele aveva imputato l’attacco a razzi lanciati da non meglio precisati militanti palestinesi. Il quotidiano statunitense smentisce però questa versione: almeno tre dei proiettili che hanno colpito al Shifa erano israeliani, afferma il “New York Times”, secondo cui l’origine delle munizioni d’artiglieria è desumibile dall'analisi dei frammenti di proiettile ripresi e fotografati dopo gli attacchi. Secondo il quotidiano statunitense, inoltre, i proiettili provenivano da nord e da sud dell’ospedale, dove si trovavano posizioni dell'Esercito israeliano e non da ovest, come indicato da resoconti forniti dalle Forze di difesa israeliane nei giorni scorsi. Il quotidiano evidenzia anche gli attacchi d’artiglieria non sembravano mirati alle presunte infrastrutture sotterranee di Hamas nel perimetro dell’ospedale, ma ne hanno colpito i piani superiori, inclusa l’ala di ostetricia. Israele e Hamas si accusano vicendevolmente anche per un precedente e più grave attacco contro un altro ospedale di Gaza, quello di al Ahli, che il mese scorso ha causato centinaia di vittime.(Was)