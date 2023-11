Usa-Cina: Xi arrivato a San Francisco, oggi incontro con Biden a margine Apec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, è arrivato negli Stati Uniti con un volo speciale per prendere parte al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) di San Francisco. Xi è stato accolto all’aeroporto internazionale di San Francisco dalla segretaria al Tesoro, Janet Yellen, dall’ambasciatore cinese negli Usa, Xie Feng, e dal governatore dello Stato della California, Gavin Newsom. La delegazione di Xi comprende anche il ministro degli Esteri, Wang Yi. Oggi il presidente cinese incontrerà l’omologo Joe Biden a margine del vertice, per discutere la stabilizzazione delle relazioni bilaterali e i fronti di crisi emersi nel panorama internazionale. (Was)