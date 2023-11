Asean: ministri Difesa riuniti in Indonesia, chiesto cessate il fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno chiesto un cessate il fuoco immediato a Gaza e una soluzione duratura alla crisi in Myanmar oggi, in occasione dell'annuale incontro ministeriale ospitato dall’Indonesia a Giacarta. All’incontro prendono parte anche i ministri di alcuni dei principali Paesi dell’Indo-Pacifico, tra cui il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin. Inaugurando i lavori di due giorni, il ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subianto ha dichiarato che l’Indonesia, il Paese a maggioranza musulmana più popoloso al mondo, è profondamente addolorata per quanto sta accadendo a Gaza, e in particolare per “l’orribile" situazione umanitaria della popolazione della striscia, dopo oltre un mese di bombardamenti israeliani seguiti all’attacco del gruppo islamista Hamas, il 7 ottobre scorso. "La posizione dell'Indonesia è chiara e ferma. Sollecitiamo un cessate il fuoco immediato e l'immediata apertura di corridoi per l'assistenza umanitaria", ha detto Prabowo durante il suo intervento inaugurale. Una richiesta analoga è giunta lunedì dal presidente indonesiano Joko Widodo, durante l’incontro alla Casa Bianca con il presidente Usa Joe Biden. (segue) (Fim)