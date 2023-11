Asean: ministri Difesa riuniti in Indonesia, chiesto cessate il fuoco a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa malesiano, Datuk Seri Mohamad Hasan, ha espresso a sua volta un appello per un cessate il fuoco a Gaza, affermando che la Malesia "condanna il terrorismo in tutte le sue forme", comprese “la detenzione di ostaggi” e “il bombardamento di abitazioni civili”. Come rappresentante della presidenza di turno dell’Asean, Prabowo ha anche esortato i suoi colleghi a sollecitare progressi concreti verso una soluzione politica alla crisi innescata in Myanmar dal golpe militare di febbraio 2021, e peggiorata nelle ultime settimane a seguito dell'offensiva generale delle milizie etniche e ribelli contro le forze armate regolari. La riunione dei ministri della Difesa coincide anche con il progressivo acuirsi delle tensioni nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale, dove la Guardia costiera della Cina è accusata di ripetuti atti provocatori contro le Filippine, che hanno risposto accelerando il rafforzamento delle relazioni di sicurezza con Stati Uniti e Giappone. Alla riunione che si è aperta oggi prendono parte tutti i ministri della Difesa dei Paesi dell’Asean, ad eccezione del Myanmar. Il segretario alla Difesa Usa Austin dovrebbe incontrare diversi omologhi a margine della ministeriale, e secondo anticipazioni della stampa Usa potrebbe confrontarsi anche con i vertici del ministero della Difesa cinese. (Fim)