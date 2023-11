Kazakhstan: camera bassa approva legge su nuove riserve delle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Mazhilis, la camera bassa del parlamento del Kazakhstan, hanno approvato in prima lettura la legge “Sull’introduzione di emendamenti e integrazioni ad alcuni atti legislativi della Repubblica del Kazakistan su questioni relative al servizio nella riserva”. La legge modifica i codici Penale e del Lavoro, e in particolare una serie di leggi in materia di servizio militare relative alle risorse umane e alla creazione di forze di riserva. "Si propone di introdurre un nuovo tipo di servizio militare: il servizio di riserva. Il servizio di riserva secondo il disegno di legge è un servizio militare di tipo volontario in base a un contratto basato sul principio di territorialità", si legge in un resoconto della commissione Difesa della camera. "Lo sviluppo di un progetto di legge sulle questioni relative al servizio nella riserva è dovuto alla necessità di migliorare ulteriormente il sistema di formazione e mobilitazione. Le modifiche sviluppate agli atti legislativi consentiranno di dotare le unità militari di personale addestrato e creare riserve forze pronte per le operazioni di combattimento", ha dichiarato il ministro della Difesa della Repubblica Ruslan Zhaksylykov, presentando il disegno di legge nella sessione plenaria della camera bassa del parlamento. Il ministro ha osservato che "l'attuazione del disegno di legge consentirà ai cittadini di svolgere il servizio militare nelle riserve nelle unità militari nel loro luogo di residenza. Il contratto con i riservisti militari sarà concluso su base volontaria per tre anni. L'addestramento dei riservisti sarà effettuato per non più di 2 mesi all'anno, compresi corsi di formazione di 30 giorni e lezioni mensili di 2-3 giorni". (Res)