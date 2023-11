Kirghizistan: Comitato sicurezza, arrestato dissidente nella Federazione Russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino del Kirghizistan, che aveva invocato disordini di massa e un colpo di Stato nel Paese centroasiatico, è stato arrestato a Mosca e rimpatriato. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Comitato statale per la sicurezza nazionale del Kirghizistan. "Nella città di Mosca, nella Federazione Russa, è stato arrestato un cittadino della Repubblica del Kirghizistan, che aveva pubblicamente chiesto l'organizzazione di disordini di massa e una violenta presa del potere", ha detto un portavoce del Comitato. Secondo il portavoce, il 37enne kirghiso noto come K.N.K. “ha pubblicato sistematicamente sui social network informazioni tendenziose e provocatorie, compresi inviti a rivolte di massa e il successivo rovesciamento violento e presa del potere”. "Durante le attività di ricerca operativa, K.N.K. è stato arrestato nel territorio della Federazione Russa e traferito in Kirghizistan. Attualmente, sulla base di un'autorizzazione del tribunale, K.N.K. si trova in un centro di custodia cautelare", ha chiarito il Comitato statale (Res)