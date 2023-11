Medio Oriente: Forze difesa israeliane concentrano operazioni su ospedale Al Shifa a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) tra la notte e l’alba di questa mattina sono concentrate sul complesso ospedaliero Al Shifa, il più grande di Gaza, sotto assedio da sei giorni. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, aggiungendo che, mentre continuano i bombardamenti aerei di copertura su parte della struttura, carri armati israeliani si sono stabiliti al suo interno, in particolare nei reparti di medicina specialistica, al pronto soccorso e nel reparto terapia intensiva. Secondo il corrispondente di “Al Arabiya”, inoltre, le Idf hanno allontanato i giornalisti dal complesso, disponendo tornelli elettronici all’entrata ovest dell’ospedale. Violenti scontri sono scoppiati intorno alla struttura e al suo interno. Uno dei portavoce delle Idf, Peter Lerner, ha spiegato all’emittente statunitense “Cnn” che i militari israeliani non stanno “invadendo” Al Shifa, ma stanno conducendo un’“operazione mirata e precisa in una parte specifica” dell’ospedale, “al fine di sconfiggere Hamas”, il movimento islamista palestinese che il 7 ottobre scorso aveva sferrato un attacco senza precedenti contro lo Stato di Israele. “Il nostro obiettivo è portare gli ostaggi a casa”, ha aggiunto Lerner, “il nostro obiettivo è stanare Hamas ovunque si nasconda”. Secondo Lerner, infatti, il complesso di Al Shifa è “probabilmente il cuore pulsante” di Hamas. In precedenza, la Casa Bianca, citando “informazioni di intelligence”, aveva confermato quanto già dichiarato dalle autorità israeliane, ovvero che Hamas utilizza gli ospedali della Striscia di Gaza per tenere gli ostaggi e coordinare le operazioni militari contro Israele. All’interno di Al Shifa, intanto, si trovano attualmente circa 650 pazienti, di cui cento tra pazienti in terapia intensiva e neonati prematuri, 500 medici e tra i quattromila e i cinquemila sfollati. (Res)