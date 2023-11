Energia: Germania, Siemens Energy otterrà 15 miliardi di euro in garanzie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'energia tedesca Siemens Energy otterrà 15 miliardi di euro in garanzie, di cui 7,5 dal governo federale. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima di Berlino, secondo cui la società nata nel 2020 dallo scorporo del comparto energetico del conglomerato per l'energia tedesco Siemens riceverà dalle banche una linea di garanzia per un totale di 12 miliardi di euro. Siemens Energy si assicurerà altri 3 miliardi di euro nelle trattative con “altre parti interessate”. Dei 12 miliardi di euro prestati dalle banche, il governo federale assume per 11 miliardi di euro una garanzia di 7,5 miliardi di euro, ossia il 50 per cento del totale del sostegno necessario per Siemens Enenrgy. A sua volta “un consorzio bancario” si fa carico di 3,5 miliardi di euro della linea di garanzia. Inoltre, gli istituti di credito forniscono un miliardo di euro non garantito dall'esecutivo tedesco, ma assicurata da “una tranche di prima perdita” da Siemens. “In caso di danno”, la priorità viene assegnata alla “tranche di prima perdita”. Siemens Energy e Siemens negozieranno la vendita di quote di una joint venture con un afflusso di cassa per la prima società di circa 2 miliardi di euro. Durante l'utilizzo delle garanzie, a Siemens Energy si applicherà il divieto di dividendo e, per il consiglio di amministrazione, un divieto di bonus. L'accordo è “subordinato al positivo completamento” dei necessari processi di revisione da parte del governo federale, al coinvolgimento del Bundestag, nonché all'approvazione sia delle autorità competenti sia di Siemens e Siemens Energy. (Geb)