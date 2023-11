Brasile: politiche donne, Lula riceve ex presidenti Cile, Costa Rica e Senegal (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro si è parlato del ruolo delle donne nelle società moderne e della necessità di promuovere programmi che riducano le disuguaglianze di genere, come la legge sulla parità retributiva recentemente approvata. I quattro leader hanno parlato anche dell'auspicabile riforma delle istituzioni di governance globale e hanno convenuto che i conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina riflettono le difficoltà operative dell'Organizzazione delle Nazioni unite (Onu) e in particolare del Consiglio di Sicurezza (Cds). Hanno inoltre commentato i rischi per la democrazia nel mondo. (Brb)