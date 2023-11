Usa: giudice, Trump potrà partecipare alle primarie repubblicane in Michigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice in Michigan ha stabilito che Donald Trump potrà partecipare alle primarie repubblicane nello Stato, bloccando così una causa avanzata per impedire all’ex presidente di candidarsi alla Casa Bianca nel 2024. Nella sentenza, il tribunale ha stabilito che non si può invocare il 14mo emendamento della Costituzione, in base al quale una persona che ha partecipato ad insurrezioni non può essere eletta alla presidenza. Il segretario di Stato del Michigan, infatti, non dispone dell’autorità necessaria a stabilire l’idoneità di un candidato sulla base del diritto costituzionale. (Was)