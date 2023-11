Giappone: Pil in calo nel trimestre luglio-settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Giappone ha subito una contrazione del 2,1 per cento destagionalizzato rispetto al trimestre precedente, secondo i dati pubblicati oggi dall’Ufficio di gabinetto giapponese. Si tratta della prima contrazione economica su base trimestrale registrata in Giappone da nove mesi a questa parte. La terza economia globale aveva registrato una crescita reale del 3,7 per cento e del 4,5 per cento nei trimestri precedenti. Tra luglio e settembre i consumi privati hanno registrato una contrazione dello 0,2 per cento, mentre gli investimenti aziendali sono calati del 2,5 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. I dati risentono ancora una volta dell’elevata inflazione. L’inflazione core, che esclude i prezzi degli alimenti freschi, ha rallentato al 2,8 per cento a settembre, mantenendosi comunque al di sopra del tasso di aumento reale dei salari.(Git)