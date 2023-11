Medio Oriente: ministra Salute palestinese, raid contro ospedale al Shifa un “crimine contro l’umanità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione dell’Esercito israeliano nel complesso dell’ospedale di al Shifa, nella Striscia di Gaza, rappresenta “un nuovo crimine contro l’umanità, il personale medico e i pazienti”. Lo ha dichiarato la ministra della Salute dell’Autorità palestinese, dottoressa Mai al Kaila, secondo cui il raid sferrato nella notte potrebbe avere “conseguenze catastrofiche” per il personale medico, per i feriti e per le centinaia di persone che ancora si trovano nella struttura, dove hanno cercato rifugio dai bombardamenti israeliani delle ultime settimane. L’organizzazione islamista palestinese Hamas, invece, ha risposto all’operazione dell’Esercito israeliano nell’ospedale puntando l’indice anche contro gli Stati Uniti e contro l’Onu: “Il silenzio delle Nazioni Unite e il tradimento di molti Paesi e regimi non dissuaderà il popolo palestinese dal resistere per la propria terra e i propri legittimi diritti nazionali”, afferma una nota dell’organizzazione, aggiungendo che gli Usa hanno dato “luce verde” a Israele per commettere “un massacro contro i civili”, sostenendo la “falsa narrativa” secondo cui Hamas starebbe usando i sotterranei dell’ospedale come centro di comando e controllo. (segue) (Res)