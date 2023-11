Usa: George Washington University sospende gruppo studentesco pro-Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La George Washington University ha sospeso temporaneamente un gruppo studentesco pro-Palestina a causa dei suoi messaggi anti-Israele all’interno del campus universitario. La sospensione è avvenuta dopo che il gruppo Students for Justice in Palestine (Sjp) ha proiettato lo scorso mese messaggi anti-Israele in una biblioteca del campus nel contesto del conflitto in corso tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. In una dichiarazione inviata via email al quotidiano “The Hill”, l'università ha dichiarato di aver "determinato che le azioni di Sjp violavano le politiche dell'università", e che per tale ragione le attività del gruppo sono state vietate con effetto immediato. “Sjp non può sponsorizzare o organizzare attività sulla proprietà dell'università o utilizzare le strutture universitarie, compresi gli spazi interni ed esterni disponibili per la prenotazione attraverso l'università; questa proibizione è in vigore per i prossimi 90 giorni", ha comunicato la direzione universitaria. Le proiezioni effettuate dal gruppo il mese scorso, che hanno suscitato polemiche a livello nazionale, includevano slogan come "Disinvestire ora dal genocidio sionista" e "Libertà per la Palestina dal fiume al mare". (Was)