Corea del Nord: Pyongyang annuncia collaudo nuovi motori per razzi a propellente solido (2)

- La Corea del Nord potrebbe effettuare il terzo tentativo di immissione di un satellite militare nell’orbita terrestre il prossimo 18 novembre. Lo ha ipotizzato lo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane, che nei giorni scorsi ha riferito di essere in allerta in vista di possibili lanci balistici proprio in quella data. I media di Stato della Corea del Nord hanno recentemente annunciato che proprio il 18 novembre ricorrerà da quest’anno la “Giornata dell’industria missilistica”: la data è stata scelta a un anno dal test di successo del missile balistico intercontinentale (Icbm) Hwasong-17. (segue) (Git)