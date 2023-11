Corea del Nord: Pyongyang annuncia collaudo nuovi motori per razzi a propellente solido (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie di intelligence di Corea del Sud e Stati Uniti ritengono che la Corea del Nord stia lavorando alla messa a punto del problematico motore del suo nuovo razzo vettore Cheollima-1, in vista di un terzo tentativo di immettere in orbita il satellite militare Mallingyong-1, dopo i due lanci falliti nei mesi scorsi. Lo ha scritto nei giorni scorsi il quotidiano coreano “Tona Ilbo”, secondo cui le agenzie di intelligence Usa e coreane hanno rilevato il trasporto di propellente per il sistema di propulsione del razzo presso il cosmodromo di Dongchangni. I movimenti suggeriscono che sul sito siano in corso test del sistema di propulsione, anche se in proposito non esistono evidenze certe. A decretare il fallimento dei tentativi di lancio satellitare sinora effettuati da Pyongyang sarebbe stato un grave difetto del motore del secondo stadio del razzo Cheollima-1: fonti citate dal quotidiano ritengono che Pyongyang speri di superare i problemi tecnici con l’assistenza della Russia, grazie agli accordi discussi dal leader Kim Jong-un durante la sua visita in Russia il mese scorso. Le fonti ipotizzano che Pyongyang possa effettuare un terzo tentativo di lancio già questo mese. L’emittente televisiva giapponese “Nhk”, invece, afferma il contrario: al momento non ci sarebbe alcun segnale di preparativi in vista di un terzo lancio satellitare, e Pyongyang sarebbe restia a condurre un nuovo tentativo, nel timore che un altro fallimento possa causare un significativo danno d’immagine alla sua leadership. (Git)