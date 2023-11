Ue: Lollobrigida, su carne coltivata Europa si segua esempio italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla carne coltivata il governo italiano auspica che il suo "esempio" venga "seguito a livello europeo con lo stesso modello con il quale di scelse di evitare gli ogm nel continente". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa tenuto all'ambasciata d'Italia a Parigi nell'ambito dell'ottava Settimana della cucina italiana nel mondo. Lollobrigida ha così risposto alle polemiche sollevate da Più Europa. "Noi stiamo per approvare in via definitiva una delle leggi più democratiche che abbiamo avuto nella nostra nazione", ha detto Lollobrigida. "Abbiamo una legge che notificheremo all'Europa subito dopo la sua approvazione come avvenuto in tante altre circostanze", ha aggiunto il ministro. (Frp)