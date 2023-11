© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa alla seduta del Consiglio regionale. Roma, Consiglio regionale, via della Pisana 1301 (ore 10)- Seduta del Consiglio regionale del Lazio (ore 10)- Il vicepresidente e assessore allo Sviluppo sostenibile, Roberta Angelilli, partecipa all’assemblea generale Alis e Stati generali del Trasporto e della Logistica. Roma, Auditorium della Conciliazione, via della Conciliazione 4 (ore 10:30)- L’assessore ai Lavori pubblici, alle politiche per la ricostruzione e alla viabilità, Manuela Rinaldi, e l’assessore all’Urbanistica, alle politiche abitative e alle case popolari, Pasquale Ciacciarelli, partecipano alla conferenza di presentazione degli interventi di restauro e di risanamento conservativo del palazzo Ater Javarroni in via della Verdura. Rieti, Palazzo del Comune, piazza Vittorio Emanuele II (ore 15) (segue) (Rer)