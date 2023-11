Medio Oriente: “Cnn”, Hamas ha prodotto armi proprie dopo aver mandato uomini a studiare in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Teheran hanno consentito ad Hamas di mandare i propri uomini a studiare presso università iraniane, fornendo competenze tecniche per dare modo al movimento islamista palestinese di avviare una produzione autonoma di armamenti. È quanto emerge da alcuni documenti forniti all’emittente “Cnn” da funzionari israeliani rimasti anonimi, che sarebbero stati rinvenuti in un computer all’interno di un pick-up fuori da Gaza. Nelle carte è presente una richiesta inviata da un comandante militare di Hamas per far partecipare i combattenti a corsi di ingegneria, fisica e tecnologia. Secondo le fonti, i documenti dimostrerebbero che l’Iran ha fornito ad Hamas le competenze tecniche per produrre armamenti, in vista dell’attacco che il movimento ha sferrato contro Israele il 7 ottobre scorso. Funzionari del governo israeliano avrebbero anche confermato l’autenticità dei documenti, e che la partecipazione di associati di Hamas a corsi di formazione presso università iraniane rappresenterebbe una novità. (Was)