Portogallo: ambasciata Lisbona apre ottava edizione della Settimana della cucina Italiana nel mondo

- L'ambasciata d'Italia in Portogallo ha aperto ieri ufficialmente l'ottava edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo con un evento di grande impatto che ha attratto circa 60 tra giornalisti, influencer, ed operatori del settore enogastronomico. Il ricco programma di iniziative che scandiranno la declinazione in Portogallo dell'edizione 2023 della Settimana della cucina, illustrato dall'ambasciatore, Carlo Formosa, comprenderà conferenze, webinar sull'agricoltura biologica e workshop di cucina con diversi professionisti del settore, tra cui lo chef Paolo Gramaglia, stella Michelin e membro dell'Associazione ambasciatori del gusto. Lo chef Gramaglia è ospite dell'ambasciata di Lisbona per una cena di gala con alti rappresentanti delle istituzioni e una masterclass agli studenti della prestigiosa facoltà di studi alberghieri di Estoril-Eshte. Diverse le iniziative dei partner istituzionali dell'Ambasciata, che celebrano anche quest'anno la grandezza e la varietà della cucina italiana nel mondo, con un particolare accento sul tema del benessere a tavola e sulla necessità di coniugare gusto e benessere, un binomio fondamentale per la sostenibilità alimentare e per la salute dell'uomo e del pianeta. Nel suo intervento di apertura, l'ambasciatore Formosa ha presentato alla stampa la candidatura della cucina italiana alla lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco. (Spm)