Medio Oriente: Casa Bianca, nelle ultime 24 ore 115 camion di aiuti a Gaza

- Nelle ultime 24 ore sono arrivati nella Striscia di Gaza 115 camion carichi di aiuti umanitari per la popolazione civile: il totale dall’inizio del conflitto si attesta quindi a circa 1.100. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non è ancora sufficiente, dobbiamo rafforzare la consegna di aiuti ancora di più”, ha detto, aggiungendo che ad oggi più di 600 cittadini Usa hanno lasciato la Striscia insieme alle famiglie. (Was)