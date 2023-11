Medio Oriente: Israele, in corso operazione “mirata” all’ospedale di Al Shifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno effettuando una operazione “mirata” all’ospedale di Al Shifa, il più grande nella Striscia di Gaza. In una nota ripresa dal quotidiano “Jerusalem Post”, le autorità israeliane hanno annunciato di essere impegnate in una operazione “contro i terroristi di Hamas” in una zona specifica della struttura. La mossa delle forze israeliane, basata su informazioni di intelligence, non ha l’obiettivo di “mettere in pericolo pazienti e medici”, e l’operazione è stata avviata “a seguito di uno sforzo per evacuare i pazienti e i civili nella struttura, aprendo loro un passaggio sicuro”. (Was)