Medio Oriente: Casa Bianca, Hamas sta utilizzando gli ospedali, incluso quello di Al Shifa

- La Casa Bianca ha confermato che Hamas sta utilizzando gli ospedali nella Striscia di Gaza, incluso quello di Al Shifa, per tenere gli ostaggi e coordinare le operazioni militari contro Israele. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Citando “diverse informazioni di intelligence”, Kirby ha confermato che i combattenti di Hamas stanno sfruttando i sotterranei degli ospedali come postazioni di comando. “Gli Stati Uniti non sono favorevoli ai bombardamenti contro gli ospedali e le strutture circostanti: i pazienti e la popolazione civile devono essere protetti”, ha aggiunto. (Was)