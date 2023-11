Aerospazio: Lollobrigida, missione guidata dal capitano Villadei mangerà cucina italiana in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli astronauti che parteciperanno alla missione spaziale guidata dal capitano Walter Villadei mangeranno cucina italiana nel periodo di quarantena precedente al lancio. Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa tenuto all'ambasciata d'Italia a Parigi, dove si trova nell'ambito dell'ottava Settimana della cucina italiana nel mondo. "La cucina italiana è il nostro biglietto da visita in tutto il mondo. Abbiamo inventato tanto e i nostri cuochi continuano ad inventare in maniera costante. E non ci feriamo nemmeno ai confini della Terra, perché fra qualche giorno annunceremo a Washington una missione spaziale nella quale, per la prima volta, si mangerà cucina italiana", ha detto il ministro. (Frp)