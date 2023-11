Imprese: Acampora (Assonautica) a Bruxelles per sostenere shipping e ruolo Italia come hub energia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci troviamo di fronte al paradosso – ha aggiunto - per cui, nonostante lo shipping rappresenti la modalità di trasporto più sostenibile per unità di merce trasportata, sarà la prima a dover pagare l’Ets, il sistema di scambio di quote di emissioni di gas effetto serra. E lo è ancora di più in considerazione del fatto che, al momento, non esistono combustibili e tecnologie disponibili in concreto per sostituire i carburanti fossili. Non è possibile, inoltre, che tale provvedimento, applicato solo a livello europeo, possa mettere a rischio la competitività di un settore che, come noto, si misura sui mercati globali”. (Com)