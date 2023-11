Medio Oriente: Usa favorevoli a coinvolgere terzi per evacuare pazienti da ospedali a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono favorevoli ad una soluzione che preveda il coinvolgimento di terze parti per evacuare i pazienti attualmente ricoverati nella Striscia di Gaza, nel quadro del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Pensare ad una evacuazione dei pazienti sarebbe appropriato, per portare via i bambini e altre persone vulnerabili dal pericolo”, ha detto, aggiungendo che le autorità statunitensi sono già in contatto con diverse organizzazioni umanitarie. (Was)