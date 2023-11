© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al convegno "Tra storia e prospettiva. Vent'anni di Garante di Roma Capitale e dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale". Roma Aula Giulio Cesare del Campidoglio, ingresso dalla Protomoteca - scalinata del Vignola (ore 10)- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, incontra e saluta a nome della città i 259 operatori ecologici Ama da poco entrati in servizio. Intervengono, oltre al sindaco, l’assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi e il presidente di Ama Spa, Daniele Pace. Saranno inoltre presenti il direttore generale di Ama Spa, Alessandro Filippi, e il direttore risorse umane e organizzazione Ama Spa, Antonio Migliardi. Roma, Sala della Protomoteca del Campidoglio (ore 12)- Evento dal titolo: “Regolamento per la concessione dello spazio pubblico per le attività di somministrazione di cibo e bevande”. Intervengono il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e alle pari opportunità, Monica Lucarelli, l’assessore alla Cultura, Miguel Gotor e l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè e il sovrintendente capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce. Roma, Sala delle Bandiere del Campidoglio, Ingresso dalla Protomoteca - scalinata del Vignola (ore 14) (segue) (Rer)