Emirati: Global Media Congress, dibattito su intelligenza artificiale, migrazione e donne nel giornalismo

- L'intelligenza artificiale non sostituirà i giornalisti e gli esperti dei media nel prossimo futuro, ma sosterrà gli operatori del settore. E' quanto emerso nella prima giornata di lavori del "Global Media Congress", in corso ad Abu Dhabi fino a giovedì 16 novembre. Nel corso di una serie di incontri allo stand di "Agenzia Nova", Carolina Emperatriz Cepeda, giornalista dell'emittente della Repubblica Dominicana "Noticias Sin", ha affermato che l'intelligenza artificiale non sostituirà totalmente l'essere umano nella professione giornalistica, perché "è anche grazie alle espressioni facciali del giornalista se l'informazione arriva al pubblico in maniera adeguata". Questi strumenti tecnologici "possono essere usati per dare una notizia breve, ma non per sostituire noi come comunicatori", ha aggiunto la giornalista. (segue) (Res)