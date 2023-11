Emirati: Global Media Congress, dibattito su intelligenza artificiale, migrazione e donne nel giornalismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del dibattito allo stand di "Nova", si è parlato anche di migrazione con un membro di Vision Immigration, società di consulenza internazionale con sede negli Emirati Arabi Uniti, ma anche Stati Uniti, Canada, Portogallo, Nuova Zelanda e Regno Unito. Hina Naeem, consulente senior per l'immigrazione, ha evidenziato il ruolo della comunicazione nel suo settore. "Uno dei fattori chiave dell'immigrazione è la creazione di fiducia, che passa attraverso la gestione del rapporto con i clienti. Il modo migliore per promuovere la fiducia nella nostra azienda è promuovere i fatti attraverso le nostre piattaforme di social media e il passaparola. Siamo nel settore da 30 anni. Quello che facciamo è seguire una procedura ad hoc per i nostri clienti, consigliando loro qual è il Paese più adatto al loro profilo. In sostanza, gestiamo i loro casi attraverso la nostra squadra di avvocati e ci assicuriamo che il processo sia trasparente dall'inizio alla fine". (segue) (Res)