Emirati: Global Media Congress, dibattito su intelligenza artificiale, migrazione e donne nel giornalismo (3)

- Non solo intelligenza artificiale e migrazione, ma anche il ruolo delle donne nel giornalismo. Se n'è parlato con Rosalina Lora Sanchez, giornalista di "Noticias Sin", che ha commentato: "Questo è un lavoro che richiede molta dedizione e molto impegno, perché a volte risulta un po' difficile e pericoloso per la nostra integrità fisica in quanto donne. Fortunatamente, nel nostro Paese (la Repubblica Dominicana), finora abbiamo avuto l'opportunità di portare avanti la nostra carriera senza tante scorciatoie, senza tanta sottomissione". Rivolgendosi alle donne che vogliono intraprendere questa carriera, Sanchez ha inoltre consigliato di essere "molto determinate" e "perseveranti". (Res)