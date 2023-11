Uruguay: ex presidente Mujica, se potessi votare in Argentina voterei sicuramente Massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, ha affermato che se fosse argentino e potesse votare alle elezioni presidenziali di domenica prossima, "voterei per (Sergio) Massa con entrambe le mani", riferendosi all'attuale ministro e candidato dell'Economia argentino ed candidato di Unione per la Patria (Up), Sergio Massa. Lo ha fatto attraverso un video pubblicato sull'account X (ex Twitter) di Massa. Mujica ha affermato che Massa, "più volte, ha sottolineato la necessità di un governo di unità nazionale" e ha detto che "è consapevole che l'Argentina non ha bisogno di un cataclisma ma piuttosto di strutturare l'unità nazionale, perché lì avrà la forza di uscire dal dramma in cui è immersa". "Per questo", ha ribadito Mujica, "se potessi votare, voterei Massa con entrambi le mani, perché mi sembra che nel suo atteggiamento aperto al dialogo e all'inclusione ci sia speranza, e non disprezzo e schiacciamento". E ha concluso: "Buona fortuna argentini, per tutti i latinoamericani, per il popolo argentino e per quelli che abitiamo vicino all'Argentina". Il video è stato accompagnato da un messaggio di gratitudine di Sergio Massa, che ha espresso: "Grazie, Pepe, per il tuo sostegno e amore per l'Argentina!". (segue) (Abu)