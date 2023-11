Uruguay: ex presidente Mujica, se potessi votare in Argentina voterei sicuramente Massa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di partenza dei due sfidanti è quella segnata al primo turno del 22 ottobre: Milei, vincitore assoluto delle primarie, ha ottenuto il 29,9 per cento dei voti contro il 36,7 per cento ottenuto dal candidato del centrosinistra, il ministro dell'Economia, Sergio Massa. Per recuperare terreno, Milei ha varato all'indomani della chiusura delle urne una decisa svolta alla sua strategia: se fino ad allora il nemico giurato era la classe politica tutta, riassunta nello slogan “o casta o libertà”, oggi si parla di “mettere una volta per sempre fine al peronismo”, più precisamente alla famiglia politica legata agli ex presidenti Nestor e Cristina Kirchner, protagonista da tempo della scena. Uno schema che ha permesso al leader de La libertà avanza (Lla) di ricevere il sostegno di Patricia Bullrich, la candidata conservatrice esclusa dal ballottaggio con il 23,8 per cento dei voti, e - soprattutto - dell'ex presidente, Mauricio Macri. (Abu)