Brasile: politiche donne, Lula riceve ex presidenti Cile, Costa Rica e Senegal

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, si è riunito oggi con l'ex presidente del Costa Rica, Laura Chinchilla, l'ex primo ministro del Senegal, Aminata Touré, e l'ex presidente del Cile, dell'Unasur, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michele Bachelet. L'incontro è stato ospitato a margine dell'evento "Donne al potere: strategie per l'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per raggiungere l'uguaglianza di genere", promosso dalla ministra brasiliana delle Donne, Cida Gonçalves. (segue) (Brb)