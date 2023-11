Usa: Camera approva piano per evitare blocco delle attività del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il piano presentato dal presidente repubblicano Mike Johnson per evitare il blocco delle attività amministrative del governo federale, che in mancanza di un accordo si verificherebbe a partire da questo fine settimana. Il testo, approvato con 336 voti favorevoli e 95 contrari, passerà ora al Senato, che dovrebbe inviarlo al presidente Joe Biden per la ratifica entro la serata di venerdì. La risoluzione in due fasi presentata da Johnson prevede una estensione per i finanziamenti alle attività di parte del governo (tra cui i dipartimenti dell’Agricoltura, dei Trasporti, dello Sviluppo urbano e dei Veterani) fino al 19 gennaio 2024. La restante parte delle attività dell’esecutivo, incluse quelle del Pentagono, sarà invece finanziata fino al 2 febbraio. La proposta di Johnson non include tagli alla spesa pubblica o altri passaggi che rischierebbero di far venire meno il sostegno dei democratici, nè un pacchetto aggiuntivo per i finanziamenti ad Israele e Ucraina. (Was)