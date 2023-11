© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono truppe statunitensi sul campo della Striscia di Gaza. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, durante un briefing con la stampa, rispondendo ad una domanda sulle indiscrezioni pubblicate oggi da alcuni media arabi, secondo i quali a Gaza sarebbero stati visti soldati parlare in inglese, con bandiere statunitensi sulle uniformi. (Was)