- Dallo scorso 17 ottobre, le autorità statunitensi hanno registrato un totale di 55 attacchi contro le truppe Usa di stanza in Iraq e in Siria. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, durante un briefing con la stampa. “Ad oggi, 59 soldati sono rimasti feriti lievemente a seguito di questi attacchi: sono tutti tornati in servizio”, ha detto. (Was)