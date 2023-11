Sanità: a Roma l’evento di Chiesi Italia e Federfarma sulla sostenibilità nel mondo farmaceutico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farmacia Sostenibile. La Farmacia Sostenibile è un progetto nato nella Divisione Consumer Healthcare di Chiesi Italia, con l’intento di accompagnare le farmacie in un percorso di sostenibilità, partendo dalla misurazione del loro impatto sulle emissioni di CO2 e la definizione di pratiche virtuose per il miglioramento. Il progetto è stato avviato nel 2022 da Chiesi Italia e CEF (Cooperativa Esercenti Farmacia) con il supporto strategico e tecnico di Nativa. Grazie al coinvolgimento di un gruppo di farmacie pilota sul territorio nazionale, si sono potute misurare le principali fonti di emissione climalteranti della farmacia (i cosiddetti hotspot, identificati per magnitudo, grado di controllo e accessibilità a soluzioni di miglioramento) e individuare soluzioni per ridurre le emissioni, lavorando per sviluppare una cultura sul tema della carbon neutrality. “Cura dei pazienti e benessere dei nostri collaboratori, tutela dell’ambiente, sviluppo delle comunità locali e dialogo collaborativo coi nostri stakeholder. Sono quattro le finalità di beneficio comune specifiche che, comune Società Benefit, abbiamo scelto di indicare nel nostro Statuto e che rappresentano le modalità distintive con cui Chiesi intende creare valore condiviso nel lungo termine. I progetti presentati vanno dunque a rispondere a quattro direttive che rappresentano l’impegno di Chiesi: un approccio trasparente e incentrato sul paziente, una crescita sostenibile fondata su obiettivi misurabili, creazione di valore condiviso e pari opportunità per una forza lavoro diversificata”, ha dichiarato Raffaello Innocenti, Ceo di Chiesi Italia. Secondo Francesco Battistoni, Vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati: “Sono convinto che la riduzione dell’impatto ambientale nella produzione di farmaci e la gestione degli scarti farmaceutici richiedano un approccio pragmatico finalizzato al raggiungimento del benessere individuale e complessivo con la collaborazione di tutte le parti coinvolte in questo processo. L’adozione di politiche sostenibili, la ricerca e l’innovazione tecnologica possono contribuire a mitigare l’impatto ambientale dell’industria farmaceutica e a promuovere una sostenibilità virtuosa e di sistema”. (Com)