Ue: direttiva Ets, prosegue lavoro delle istituzioni Ue per tutela del porto di Gioia Tauro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi la proposta della Commissione rappresenta un primo passo soddisfacente per la soluzione della problematica, che dovrà poi essere affrontata nel corso di successivi incontri con le Istituzioni europee e le associazioni di categoria. Abbiano presentato, anche, un documento, elaborato nel corso della riunione che si è svolta a Barcellona lo scorso 10 novembre con i porti spagnoli, che potrebbe rappresentare una futura soluzione nell’interesse di tutti i porti europei di transhipment. Da canto nostro ci siamo, altresì, impegnati a fornire alla vicepresidente del Parlamento, Pina Picierno, e al vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Maros Sefcovic, la documentazione relativa alla movimentazione dei traffici da oggi a tutto il 2024", afferma il presidente dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli. (Com)