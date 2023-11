Indo-Pacifico: Casa Bianca, approccio Usa a Cina e Taiwan non è cambiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approccio degli Stati Uniti nei confronti della Cina e di Taiwan non è cambiato. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Continuiamo a sostenere la politica di una sola Cina: non è cambiato nulla”, ha detto, in vista dell’incontro di domani tra il presidente Usa, Joe Biden, e l’omologo cinese, Xi Jinping. “Le tensioni nello stretto di Taiwan non devono essere risolte con azioni unilaterali”, ha aggiunto. (Was)