Imprese: Innocenti (Chiesi), impegno su sostenibilità appartiene al Dna del gruppo - video

- L’impegno di Chiesi per la sostenibilità “parte da lontano”. Il tema sostenibilità è “nel Dna” del gruppo, ma “se vogliamo individuare una data significativa è il 2017, quando usufruendo di una normativa introdotta con la legge di stabilità abbiamo l’opportunità di diventare società benefit”. Lo ha affermato Raffaello Innocenti, Ad di Chiesi Italia, a margine del convegno “La sostenibilità nel mondo farmaceutico. Il valore sociale, ambientale ed economico” promosso da Chiesi Italia e Federfarma. In quel momento, ha spiegato, “formalmente cambia il nostro modello di fare impresa. Questo vuol dire che si basa sul valore condiviso: creare valore per tutti gli stakeholders, incluso l’ambiente e la società”. (Rin)