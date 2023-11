Imprese: Acampora (Assonautica) a Bruxelles per sostenere shipping e ruolo Italia come hub energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mare ed energia sostenibile rappresentano la vera scommessa per far sì che l’Europa possa affermare la sua leadership nel mondo e ancor di più nell’area mediterranea. L’Italia incarna naturalmente l’hub energetico e commerciale d’Europa nel Mediterraneo. Per questo, in risposta alla comunicazione della Commissione europea 240 final, abbiamo istituito il Blue Forum Italia Network, connesso al Blue Forum Europeo, la community italiana degli utenti del mare che accompagna la transizione energetica sostenibile attraverso il mare. Dobbiamo puntare ancora con maggiore forza finanziaria e politica su: Energie rinnovabili nel mare e con il mare, attraverso i sistemi Offshore; energia e connessioni nella dimensione Underwater; ricerca di nuovi combustibili green per sostenere le imprese dello shipping nell’oneroso percorso di Decarbonizzazione, peraltro appesantito da discutibili tassazioni”, ha osservato Acampora. (segue) (Com)