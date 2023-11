Veneto: Pozza (Camera commercio Treviso-Belluno), nel terzo trimestre continua rallentamento settore manifatturiero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il campione interpellato ci restituisce un'immagine alquanto nitida al riguardo, evidenziando la maggiore sofferenza dei settori legati ai beni di consumo (sui quali impatta l'inflazione), rispetto a quelli legati ai beni d'investimento che, nonostante il perdurare dei tassi d'interesse alti, si avvantaggiano anche di una maggiore apertura internazionale, e dunque di una maggiore diversificazione del rischio mercati"."Nonostante tutto, il settore dei macchinari industriali – ha poi spiegato Pozza – presenta produzione e raccolta ordini in territorio positivo su base annua, sebbene non sfugga anch'esso a flessioni sul piano congiunturale, rispetto al trimestre precedente. "Le previsioni per il quarto trimestre sono all'insegna dell'incertezza – continua Pozza-: le imprese non vedono 'nero', però mi dicono che non hanno visibilità sul futuro, gli scenari geoeconomici sono molto complicati, e quindi è messa alla frusta la programmazione industriale, che deve saper incorporare 'piani B o piani C', con tutto ciò che questo comporta. Forse proprio in virtù di questa situazione, per affrontare questi scenari avversi le imprese manifatturiere venete hanno continuato ad investire in alcune frontiere tecnologiche legate alla digitalizzazione". "Sono infatti molto interessanti, e rincuoranti - ha illustrato - i risultati emersi da una ricerca, co-progettata tra Centro Studi Unioncamere Veneto e Università Ca' Foscari di Venezia, che periodicamente va a verificare lo stato di adozione delle tecnologie digitali nelle imprese manifatturiere venete. I primi dati emblematici che voglio evidenziare sono i seguenti: nel 2017 solo 1/3 delle imprese manifatturiere venete adottava tecnologie 4.0, oggi siamo passati ai 2/3 delle imprese. Ma c'è di più: cinque anni fa solo il 15 per cento delle imprese optava per un mix complesso di tecnologie digitali. Oggi quasi 1 impresa su 2 adotta pacchetti complessi di tecnologie. A sostegno di cosa? Automazione versatile dei processi e strumenti di business intelligence: quelli che permettono di decidere nell'incertezza". "Certo – ha concluso Pozza – questa situazione d'incertezza sui mercati ci preoccupa, non riguarda solo l'Italia, ne ho avuto testimonianza anche nelle conversazioni e negli incontri istituzionali, in occasione delle mie missioni all'estero a Chicago e New York. L'invito che rivolgo alle imprese è di andare oltre il nostro mercato europeo, che ormai si delinea quale mercato domestico, e oltre a quelli già consolidati, come gli Stati Uniti, che pur offrono ancora tante opportunità, per individuare nuovi mercati. Può essere, infatti, di rilevanza strategica commerciale, considerare Paesi come l'Australia, l'India, l'America Latina, la Cina". (Rev)