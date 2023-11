Forza Italia: Sorte, nuovi ingressi in Lombardia, siamo unico riferimento per moderati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La famiglia di Forza Italia in Lombardia si allarga ancora: hanno infatti aderito "al nostro partito l'ex assessore regionale Silvia Piani e Gianmatteo Rona, consigliere comunale di Pavia". Lo annuncia in una nota Alessandro Sorte, deputato e coordinatore azzurro della Lombardia. "Continuiamo a registrare adesioni: questo significa che in Lombardia stiamo lavorando bene, ma soprattutto che Forza Italia rappresenta l'unico riferimento per il popolo moderato che si rispecchia nei valori del Partito Popolare Europeo. Vogliamo portare avanti il progetto politico disegnato da Silvio Berlusconi e per questo stiamo costruendo una grande squadra, radicata sul territorio, competente, capace", conclude.(Com)