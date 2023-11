Lombardia: Sette nuovi ristoranti insigniti delle prestigiose "Stelle Michelin"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 7 i nuovi ristoranti lombardi insigniti delle prestigiose "Stelle Michelin! (2 due Stelle" e 5 "una Stella"), confermando che "la nostra Regione è nell'Olimpo della cucina Made in Italy, nella meravigliosa Franciacorta". Lo afferma Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia questa sera al Teatro Grande di Brescia, commentando la presentazione della "Guida Michelin 2024", con i riconoscimenti assegnati ai nuovi "guru" della ristorazione italiana, con l'assegnazione di un totale di 26 stelle a livello nazionale. Prima per dinamismo è la Lombardia con 7 novità (2 due Stelle, 5 una Stella) e con 4 "Stelle Verdi", un simbolo che contraddistingue i ristoranti in prima linea sul fronte della sostenibilità. "La Lombardia si conferma ai vertici dell'enogastronomia nazionale - evidenzia Mazzali -. La nostra Regione è oggi sempre più rinomata, non solo per il suo patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche per la sua straordinaria offerta culinaria, straordinaria leva di attrattività turistica ". Sono "Aprea" e "Verso", entrambi a Milano, i due ristoranti che hanno ricevuto due stelle Michelin. A ottenere una Stella sono invece altri cinque ristoranti lombardi: Horto di Alberto Toé (Milano); La Coldana di Alessandro Proietti (Lodi); ContradaBricconi di Michele Lazzarini (Oltressenda Alta- Bergamo); Sui Generis di Alfio Nicolosi (Saronno-Varese); Il Fagiano di Maurizio Bufi (Fasano del Garda - Brescia). Il Sommelier Award 2024 per la Guida Michelin Italia è invece andato a Marzio Lee Vallio dell'Esplanade di Desenzano del Garda. A conquistare una "Stella Verde" sono stati invece quattro Grow Restaurant (Albiate); Horto, (Milano); Radici, San Fermo della Battaglia (Como); Dal Pescatore, Canneto sull'Oglio (Mantova). Oltre alle due new entry nella famiglia dei tre Stelle Michelin, i Ristoranti che confermano le 3 Stelle, sono: Villa Crespi Orta San Giulio (NO), Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull'Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Uliassi a Senigallia (AN) ed Enrico Bartolini al Mudec a Milano. (Com)