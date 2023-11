Sanità: Gemmato su trapianti, Italia è eccellenza nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "crede nel Sistema Sanitario nazionale. Ed è per questo che nella manovra sono stati stanziati 136 miliardi per il Fondo sanitario nazionale, raggiungendo così il più alto investimento in sanità pubblica di sempre. Basti pensare che nel 2019 erano 115, un incremento di 21 miliardi in soli 4 anni. A ciò si aggiunge la necessità di adottare nuovi modelli organizzativi in grado di efficientare e migliorare le performance di salute del nostro Servizio sanitario nazionale, tra i primi al mondo". E' quanto ha dichiara il sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato, nel corso della conferenza stampa "Presente e futuro dei trapianti d'organo", tenutasi oggi presso la sala Caduti di Nassirya, in Senato, promossa dall'Associazione di iniziativa parlamentare per la salute e la prevenzione, presieduta dal senatore Antonio Tomassini. "Noi crediamo nella sanità pubblica e continuiamo a difenderla, anche e soprattutto valorizzando le figure professionali - ha proseguito Gemmato -. L'esperienza con i trapianti è la dimostrazione concreta che il nostro è un Sistema sanitario pubblico che funziona, performa ed è in grado di gestire complessità con successo. Certamente, non abbiamo un approccio ideologico nei confronti della sanità convenzionata, il cui operato però deve essere validato dall'universalismo e dall'approccio di gratuità delle cure eseguite in tempi brevi. Un sistema, insomma, con forte incardinamento del pubblico e con una contaminazione del privato accreditato". (Rin)