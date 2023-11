Camera: domani audizione rappresentanti Commissione garanzia attuazione legge sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 8.30, presso l'aula della commissione Lavoro della Camera, le commissioni riunite Trasporti e Lavoro, in merito allo sciopero indetto per la giornata di venerdì 17 novembre 2023, svolgono l'audizione di rappresentanti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)